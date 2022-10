José Carlos Vaz vence preliminares do Nacional Absoluto de Xadrez

O xadrezista da cidade da Praia, Santiago, José Carlos Vaz, venceu este domingo a fase preliminar do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez 2022, em pleno. Sem nenhuma derrota o jogador da casa do Benfica da capital qualifica-se automaticamente para a fase final do campeonato. Em segundo lugar ficou Luís Barros do Desportivo de Ribeira Funda e em terceiro Carlos Moes do Clube Sportivo Mindelense. Todos qualificados para o nacional.

Uma competição bastante difícil, conforme o jogador que, classificou de bastante alta a qualidade dos adversários, numa prova em que na penúltima jornada, cinco jogadores estavam bem posicionados para vencer esta fase do campeonato que durou três dias.

Em representação da cidade da Praia, José Carlos Vaz diz que o CNIA de xadrez é bastante difícil tendo em conta os participantes, com destaque para jogadores com ELO bastante alto e também refere a presença do Bi-campeão nacional, Mariano Ortega.

Contudo, diz que a sua preparação visa um bom desempenho no nacional e espera que seja uma boa competição, como tem sido ao longo destas últimas cinco edições.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha diz que em três dias organizar as preliminares é muito desgastante para os jogadores e organização, todavia é a única forma, tendo em conta os custos envolvidos. “A competição foi de três dias de excelente competição, e até a última ronda não se sabia quem era o vencedor. E isso é muito bom”.

Sem avançar o local, diz que a FCX está em negociações com um patrocinador nacional para decidir o local.

