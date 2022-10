Covid-19: Cabo Verde sem nenhum caso de infecção nas últimas 24 horas

16/10/2022 22:46 - Modificado em 16/10/2022 22:46

Cabo Verde não registou nenhum caso positivo de infecção por covid-19 nas últimas 24 horas, do total de 60 resultados recebidos, e o país contabiliza nove casos activos, informou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico deste domingo, o país contabiliza desde Março de 2020, um acumulado de 62.397 casos positivos dos quais 61.923 recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e nove transferidos.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias pedem às pessoas para que adiram à campanha de vacinação que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de covid-19.

A higienização das mãos para evitar a propagação da covid-19 continua a ser igualmente importante, segundo o Ministério da Saúde.