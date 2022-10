São Vicente é a primeira seleção campeã do Inter-Ilhas Futsal Cup

16/10/2022 18:11 - Modificado em 16/10/2022 18:11



Nesta primeira edição do Inter-Ilhas Futsal Cup, a seleção de São Vicente venceu a seleção de

São Nicolau por 2-1 no prolongamento do jogo da final disputado no pavilhão Vavá Duarte, na

cidade da Praia. A seleção de São Vicente conquistou, ainda, os troféus de melhor jogador, melhor treinador e taça fair Play.

Nos primeiros minutos da partida surge o golo de Márcio que deu vantagem a selecção de

São de Vicente, mas um empate veio a surgir, e por intermédio de Ricardo “Borache” aos 25

minutos marcou por São Vicente.

Este resultado permaneceu até ao final do tempo regulamentar e no prolongamento São Vicente saiu de vencida.

Recorde-se que na passada quinta-feira, 13, as duas seleções venceram, as suas congéneres do

Sal e da ilha de Santiago. Os são-vicentinos venceram os salenses por 4-2, nos pontapés de

grandes personalidades, após um empate a uma bola durante os 40 minutos regulamentar.

Na segunda semifinal, São Nicolau bateu a ilha de Santiago, seleção anfitriã, por 1-0, numa

partida em que o guarda-redes sanicolauense Matchona foi o “homem do jogo”.

Criado em 16 de Julho de 2021, o movimento “Juntos pela oficialização do futsal em Cabo

Verde” que organizou a competição, pretende sensibilizar os jovens para a prática da

modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.

AC