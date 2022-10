Rainhas do cabelo afro almejam expandir negócio: Cidade da Praia é o próximo ponto

16/10/2022 18:36 - Modificado em 16/10/2022 18:36

Em meio às dificuldades financeiras, eis que surgiu a ideia de ter um negócio único que veio

valorizar os cabelos naturais. As irmãs Évora foram das primeiras no país a terem um salão

totalmente dedicado ao tratamento de cabelos naturais na ilha de São Vicente. O negócio

cresce e brevemente vão abrir uma filial na cidade da Praia, para além de já terem a sua sede

em São Vicente.

Nasceram e cresceram em Martiene, no interior do concelho de Porto Novo e residem

atualmente em Ribeirinha. Vanizia Évora e Vacilisa Évora, de 25 e 29 anos, lembram que em

2015 a situação financeira não era boa, por conta disso abandonaram os estudos.

Diante das dificuldades surgiu a ideia de ter um pequeno negócio através daquilo que mais

sabiam fazer: cuidar dos cabelos. Primeiramente começaram a alisar cabelos e a cuidar dos

cabelos naturais.

Com o passar do tempo em que os clientes eram escassos, decidiram focar somente nos

cabelos naturais. Com a atual valorização dos cachos e crespos, mais e mais mulheres têm

optado por abandonar o processo de alisamento.

“Aceitamos abrir aquele serviço principalmente porque passamos por muitas dificuldades

financeiras”, contou Vanizia Évora. Sem muitas condições financeiras e estruturais e sem

formação na área, arriscaram abrir o negócio com ajuda da mãe que dizem ser a pessoa que desde a primeira hora mostrou disposta a ajudar naquilo que fosse possível.

O maior desafio para as jovens empreendedoras era conseguir clientes para se aguentarem

com o negócio e ganhar confiança dos mesmos.

Passados 7 anos muita coisa mudou. Elas já contam com um grande número de clientes fixos e

os pontuais, para além de outros serviços de beleza adicionados ao negócio. Hoje as jovens já

conseguem disponibilizar postos de trabalho para outras mulheres para terem os seus

rendimentos.

“Fomos as primeiras a começar a trabalhar especificamente com cabelo natural, livre de

química, tanto a nível da ilha de SV e de Cabo Verde”, considerou Vany Évora.

Os cabelos destas jovens servem de montra para quem quer elevar a autoestima e dedicar

com amor aos seus cabelos crespos. Assumir os seus cabelos crespos, sentirem-se bem elas

mesmas e “poderosas”, foram os primeiros passos para esta tendência que cada vez mais vem

ganhando adeptos e adeptos.

Expansão do negócio

brevemente vão abrir um filial no Palmarejo na cidade da Praia, onde o maior desafio foi

encontrar um espaço que não fosse muito dispendioso.

O plano já estava no papel há muito tempo e agora decidiram colocá-lo em prática. Os

próximos serão em Santo Antão e Sal consoante a procura.

Não paramos por aqui, vamos sempre continuar com a atividade e fazer com que muitas

mulheres elevem a autoestima, para se valorizarem através dos cuidados com os cabelos

naturais.

A jovem acredita que graças a iniciativa conseguiram “elevar a autoestima” de muitas

mulheres, visto que sempre esta foi a meta que desejavam alcançar. “O nosso maior objetivo é

fazer com que a mulher se sinta mais bonita”, finalizou.

AC – Estagiária