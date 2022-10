São Vicente e de São Nicolau são as finalistas do Inter-ilhas Futsal Cup’2022

14/10/2022 23:09 - Modificado em 14/10/2022 23:09

Este sábado será conhecido o grande vencedor do Inter-ilhas Futsal Cup’2022. As seleções de São Vicente e de São Nicolau são as finalistas do Inter-ilhas Futsal Cup’2022.

Este sábado uma destas seleções vai sair vencedora da primeira edição da competição desportiva que está marcada para logo a noite no pavilhão desportivo Vavá Duarte Duarte, na Cidade da Praia.

As seleções de São Vicente e de São Nicolau venceram no dia 13 de outubro, no pavilhão desportivo Vavá Duarte Duarte os adversários do Sal e Santiago respetivamente.

A seleção da ilha do Monte Cara, na primeira partida da noite, venceu os salenses por 4-2, nas grandes personalidades, após um empate a uma bola durante os 40 minutos regulamentar.

Na segunda semifinal, São Nicolau bateu a ilha de Santiago, seleção anfitriã, por 1-0, numa partida em que o guarda-redes sanicolauense Matchona foi o “homem do jogo”.

A final disputa-se amanhã, 15 de outubro, no pavilhão desportivo Vavá Duarte e conta com a transmissão em direto da Televisão de Cabo Verde (TCV).

Recorda-se que a competição promovida pelo Movimento de Oficialização do Futsal em Cabo Verde, conta com o forte engajamento no apoio logístico e financeiro do Governo de Cabo Verde, através do Instituto do Desporto e da Juventude.