Parlamento: Paulo Veiga apela à convergência de ideias importantes com foco no desenvolvimento do país

13/10/2022 17:36 - Modificado em 13/10/2022 17:36

O líder parlamentar do Movimento para a Democracia(MpD), Paulo Veiga, na declaração política do partido, pediu aos políticos do país uma convergência de ideias tendo como foco o desenvolvimento de Cabo Verde.

Neste segundo dia de debate parlamentar, Paulo Veiga sublinhou que o “diálogo construtivo” tem sido e continua a ser a “pedra-de-toque” para as grandes vitórias e reformas que os cabo-verdianos conseguiram.

“A busca de consenso no quadro democrático, em que o dissenso também é válido, consolida a democracia e reforça a desejável estabilidade política”, destacou.

Ciente de que os tempos são outros, o deputado referiu que os próximos anos irão ser muito “difíceis” para Cabo Verde, tendo o país pela frente desafios sociais, económicos e políticos.

Por isso, sublinhou a necessidade de políticas “congruentes, consistentes e corajosas e reformas de fundos consensuais” que dê continuidade de um caminho de “estabilidade política e social”, que constitui um dos mais importantes ativos do país.

Para este político, o “facilitismo populista, ataques e contra-ataques a pessoas, coisas e casos” vão dificultar a implementação dessas políticas e reformas que são importantes na resolução dos problemas reais do país.

“Elas exigem sim um diálogo aberto e um debate sério e aprofundado, construtivo e de boa-fé na busca ativa de caminhos e soluções práticas adequadas aos desafios que já temos pela frente”, apontou.

Com isso, Paulo Veiga aproveitou para anunciar formalmente em nome do grupo parlamentar do MpD a “profunda e genuína vontade” de debater cordialmente e de dialogar construtivamente com os demais partidos no parlamento.

A intenção, segundo o deputado, é criar consensos necessários à definição e operacionalização das políticas, programas e ações necessárias ao desenvolvimento socioeconômico e político de Cabo Verde.

O mesmo espera que este mesmo propósito seja idêntico no lado da oposição pelo que, disse, é legítimo almejar um “confronto democrático, salutar e produtivo com dignidade e responsabilidade” em prol do interesse geral e do desenvolvimento de Cabo Verde.

Recorde-se que Paulo Veiga foi eleito no passado dia 29 de setembro, novo líder parlamentar do MpD, com 34 votos a favor, e destacou na altura que a sua liderança será pautada pelo diálogo interno e pelo programa do partido. A votação decorreu na sala de reunião do grupo parlamentar do MpD, na Assembleia Nacional.

AC – Estagiária