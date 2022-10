Parlamento: UCID quer que se rompa com o “grande defeito” dos governantes trazerem “amigos” para trabalharem na função pública

13/10/2022 17:28 - Modificado em 13/10/2022 17:28

O deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, considera ser um “grande defeito” o hábito dos governantes trazerem amigos e familiares para a função pública e defende que é preciso fazer algo para pôr cobro a esta situação.

O democrata-cristão reagia a declaração política do PAICV, em que o deputado Fidel de Pina afirmou que com o avizinhar das eleições internas no MpD, os cabo-verdianos assistem, “indignados e frustrados”, um novo frenesim de circulação de dirigentes e militantes do partido, seus familiares e amigos, por cargos de direcção na máquina administrativa directa e indirecta do Estado.

“Na função pública, em que nós temos realmente este grande defeito de quem está no governo cria condições para ter os seus amigos a trabalhar na função pública com regalias diferente dos outros, é uma verdade absoluta e nós temos que fazer de tudo para tentar romper com essa situação”, comentou Antonio Monteiro na sua intervenção.

Para romper com este problema, Monteiro acredita que trazer as leis que permitam colocar um ponto final nesta situação à casa parlamentar seria a solução.

Este político considera válido aqueles que querem dar um contributo a este país e que têm capacidade para tal, independentemente se têm o cartão do partido A, B, C ou D.

“Se nós fizermos isso, se tivermos esta humildade acredito que estaremos a dar um contributo extraordinário para o futuro deste país e o povo nos agradecerá amanhã”, destacou.

Relativamente às duas declarações políticas (MpD e PAICV), a UCID afirmou que os dois partidos “criticam-se mutuamente, mas fazem sempre a mesma coisa”.

AC – Estagiária