PR diz-se preocupado com a situação dos cabo-verdianos na Rússia

13/10/2022 17:24 - Modificado em 13/10/2022 17:24

O Presidente da República, José Maria Pereira Neves, mostrou-se hoje “muito preocupado” com a difícil situação dos estudantes e residentes cabo-verdianos na Rússia, desde a eclosão da guerra na Ucrânia.

Numa nota enviada às redações, o Chefe de Estado refere que no caso dos estudantes, estes enfrentam dificuldades para receber as ajudas dos pais e os apoios sociais do Governo, desde que a Rússia foi banida do Sistema de Pagamento Internacional (SWIFT).

“A FICASE já não consegue fazer a transferência do subsídio complementar às bolsas de estudo desde o 1º trimestre de 2022”, avançou.

Hoje, o Chefe de Estado cabo-verdiano recebeu, em audiência, os pais de um estudante e um trabalhador que se encontram em Moscovo, tendo apresentado as suas inquietações face à situação reinante na Rússia.

O Presidente da República afirmou que, desde a primeira hora, tem acompanhado esta situação delicada com muita atenção e tem feito diligências junto do Governo no sentido de se encontrar a melhor solução para assegurar as transferências do subsídio complementar às bolsas de estudo aos estudantes e garantir o bem-estar e a segurança de todos os cabo-verdianos na Rússia.

Neste momento, estão a residir na Rússia cerca de 50 cabo-verdianos, a quem o Presidente da República aproveitou para endereçar uma mensagem de amizade e de solidariedade.

AC