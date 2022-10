Covid-19. UE e OMS alertam para nova vaga e apelam à vacinação

12/10/2022 20:32 - Modificado em 12/10/2022 20:32

A União Europeia (UE) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertaram hoje para o aumento dos casos de covid-19, que sugerem ter começado uma nova vaga de infeções, e apelam para o reforço da vacinação.

Numa declaração conjunta hoje divulgada, a Comissão Europeia, a OMS e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) referem que a pandemia da covid-19 ainda não acabou e os números de casos têm estado a subir, “indicando que começou uma nova vaga” com a chegada do outono.Os signatários — a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri Kluge, e a diretora do ECDC, Andrea Ammon — salientam que “infelizmente” os números da covid-19 têm subido, estando embora longe dos de 2021, e recomendam a necessidade de proteção “especialmente dos mais vulneráveis, através de todos os instrumentos disponíveis, incluindo a vacinação”.O comunicado alerta ainda para o esperado crescimento dos casos de influenza sazonal e da potencial circulação conjunta deste vírus com o SARS-CoV-2, que causa a covid-19, que aumentará a pressão sobre os hospitais e outros cuidadores de saúde.”Juntamente com as medidas de saúde pública [como uso de máscara e o distanciamento físico], a vacinação continua a ser um dos instrumentos mais efetivos contra ambos os vírus”, sublinham os signatários.Portugal registou, entre 27 de setembro e 03 de outubro, 14.852 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 45 mortes associadas à covid-19 e uma ligeira redução dos internamentos, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS), na sexta-feira.Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 4.729 casos de infeção, verificando-se mais uma morte na comparação entre os dois períodos.Noticias ao Minuto