MM fixa novos horários de viagem dos navios Mar d’ Canal e Chiquinho BL – Mar d´Canal vai começar a viajar primeiro

12/10/2022 12:27 - Modificado em 12/10/2022 13:21

O Ministério do Mar concede alternância de horário aos navios Nós Ferry “Mar d’ Canal” e Chiquinho BL que operam na linha 1 SV-SA-SV. O navio NOS FERRY “MAR D ́CANAL” iniciará no dia 01 de novembro no primeiro horário, ocorrendo a alternância com o navio CHIQUINHO BL 45 dias depois.

Assim, o Nós Ferry “Mar d’ Canal” passa a viajar de São Vicente para Santo Antão a partir das 07:00 com regresso às 09:00. À tarde, às 14:00 volta a sair de São Vicente para Santo Antão com regresso previsto às 16:00.

Por sua vez, o Chiquinho BL muda de horário e passa a iniciar a viagem de São Vicente para Santo Antão a partir das 08:15 com regresso previsto para às 10:15. À tarde, a viagem começa a partir das 15:15 com regresso previsto para às 17:15.

A decisão, conforme documento do MM, surge após análise, junto aos operadores económico, tendo previamente ouvidos o IMP e a ENAPOR, a Direção Nacional de Política do Mar, determinou a alternância de horário na referida linha, à luz das alíneas o), s) e t) do número 2, do artigo 18º do Decreto-lei no 59/2021, de 29 de setembro.

“De frisar que esta decisão, saída do despacho nº4/22, está sujeita a alterações que se mostrarem necessárias, mediante o comportamento do mercado, as necessidades dos operadores económicos, dos utentes do serviço público e das autoridades marítimas e portuárias”, sustenta o Ministério do Mar.

EC