Ministerio da Agricultura perpetiva uma boa produção de pasto, graos, e pecuaria

12/10/2022 01:36 - Modificado em 12/10/2022 01:38

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, assegura que se está perante um ano agrícola bom a razoável e que as perspetivas são boas em relação à produção de pasto, grãos (milho e feijões), gestão sanitária de culturas e pecuária.

Esta afirmação foi feita hoje.Gilberto Silva falava hoje durante uma conferência de imprensa para apresentar o ponto de situação da evolução da campanha agrícola, suportada com dados e informações técnicas do grupo de trabalho pluridisciplinar – GTP. “

Já tínhamos prometido fazer um ponto de situação e estamos a cumprir, sempre dissemos que o seguimento e avaliação do ano agrícola é um seguimento técnico pluridisciplinar que exige uma metodologia adequada e um certo conhecimento técnico”, avançou.

De uma forma geral, o governante garantiu que em matéria de produção de grãos (milho e feijões) a situação já está garantida em zonas de altitude e é preciso mais chuvas em zonas mais baixas para que a produção termine o seu ciclo.

No tocante à produção de pasto, o ministerio disse verificar uma produção normal a excedentária. Com uma excelente produção de pasto nas zonas húmidas e sub-húmidas, boa nas zonas semi-áridas e nas zonas áridas onde temos um pastoreio livre e descontrolado a produção é deficitária.

Sobre as pragas que tem devastado muitas plantacoes, sublinhou que a situação é mais favorável que nos anos anteriores, por conta de medidas que o governo vem sendo tomadas nos últimos anos para o controle de pragas.

“Durante todos esses anos tivemos a capacidade de produzir e libertar inimigos naturais da lagarta do cartucho do milho, entretanto precisamos aprimorar e reforçar no sentido de produzir ainda mais”, acrescentou.

Para finalizar, Gilberto Silva apontou que Cabo Verde é visto como um país de referência na região nessa matéria, com capacidade de produzir e libertar inimigos naturais em tempo de dar combate.