Cruz Vermelha de Cabo Verde apresenta Projecto “Modernização e Transformação Digital dos Jogos Sociais

10/10/2022 23:36 - Modificado em 10/10/2022 23:54

Tendo em conta a diversidade de interesses públicos que envolvem as atribuições estatutárias da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), enquanto auxiliar dos poderes públicos no domínio humanitário, e a credibilidade conquistada junto das instituições nacionais, valeram-lhe, uma vez mais, a confiança do Governo para explorar, em regime de exclusividade, os Jogos Sociais do País, nomeadamente a Lotaria, o Totoloto e o Joker.

Neste sentido, tal como prometido, e alinhado com a “Agenda Transformação Digital de Cabo Verde” em que a economia digital é considerada crucial para o alcance dos objetivos mais amplos estabelecidos no “Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS 2018 – 2030)”, a CVCV garante que tem enveredado esforços significativos para corresponder às expetativas dos cabo-verdianos, do País e do próprio Governo.

Assim, no contexto do projeto de “Modernização e Transformação Digital dos Jogos Socias em Cabo Verde”, avança que irá, certamente contribuir, grandemente, para os objetivos da Agenda Transformação Digital e do próprio PEDS.

“Envolve uma forte componente digital e tecnológica e que impactará grandemente na forma de se jogar os “Jogos Sociais” em todo o país.

Vai muito além da vertente digital e tecnológica e que propõe um novo posicionamento percetual de marketing dos “Jogos Sociais” em todo o país.