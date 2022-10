Jovem de 25 anos tem morte súbita a caminho do trabalho em São Vicente

10/10/2022 12:09 - Modificado em 10/10/2022 12:09

Cleison João Melo, de 25 anos foi encontrado, esta manhã, morto por pessoas que seguiam para o trabalho, próximo a Loja Poupança, em Vila Nova/Lombo Tanque, São Vicente. Conforme avançou o online Mindel Insite, ainda não se sabe as causas da morte, até porque o jovem não tinha quaisquer ferimentos ou pancada visível, pelo que o corpo vai ser autopsiado no Hospital Baptista de Sousa.

Funcionário da Câmara Municipal de São Vicente, na área de Limpeza Pública, o jovem seguia para mais um dia de trabalho, foi encontrado morto poucos minutos das sete horas da manhã desta segunda-feira. Muitas pessoas terão visto Cleison Melo caído no chão, mas não se aproximaram. Pensavam que estivesse embriagado.

Segundo a PN, citado pelo online, o jovem antes de sair de casa confessou à mãe que não se sentia muito bem.

Com a chegada da ambulância e da PN começou a juntar um grande número de pessoas. A Polícia Judiciária e o Delegado de Saúde também estiveram no local para fazer o levantamento do corpo, que só aconteceu por volta das 8h30. “Acabamos de levantar o corpo de um jovem, que não apresenta qualquer sinal de agressão. Mas ainda não sabemos as causas da morte”, declarou Elísio Silva.

O corpo foi levado para a morgue do Hospital Baptista de Sousa, onde, segundo uma fonte, vai ser autopsiado para se tentar apurar o que terá levado este jovem de 25 anos a óbito.