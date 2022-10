Porto Novo: obras do Resort Beach Volley já iniciaram e término está previsto para junho de 2023

9/10/2022 23:00 - Modificado em 9/10/2022 23:00

A informação foi avançada pela representante dos investidores do Projecto Cabo Verde Resort Beach Volley, cujas obras já iniciaram nas proximidades da zona balnear de Curraletes. Segundo os responsáveis, a ideia é receber competições internacionais.

O anúncio foi feito durante encontro entre o Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, acompanhado do Vereador do Desenvolvimento Económico Local, Valter Silva, e representante dos investidores do Projecto Cabo Verde Resort Beach Volley.

Este encontro, avançou a edilidade, teve como objetivo reforçar todo apoio institucional a este importante projecto, que vai “contribuir para o desenvolvimento do concelho e a criação de empregos no setor da hotelaria e turismo”.

“Ficou acertado o lançamento oficial do projeto com entidades governamentais e os promotores para que a população local e do país passe a conhecer de perto o referido projeto”, acrescentou a autarquia.

Durante o encontro foram discutidos sobre os avanços dos trabalhos e dos cronogramas de execução para a conclusão do projeto, cujo início da exploração está previsto para junho de 2023, com os serviços de hotel, restauração, piscinas, espaços de treinos e jogos.

Esta unidade turística, que representa um investimento de 1,5 milhão de euros, pertence ao investidor Marcel Schild, dos Países Baixos.

Este empreendimento turístico estará virado para a promoção do beach volley e na promoção dos desportos náuticos, concretizando assim “um desejo antigo” do empresário Marcel Schild.

A zona de Curraletes, que será transformada, nos próximos anos, numa estância balnear, projecto estimado em 30 mil contos, financiado pelo Governo no âmbito do plano operacional do turismo, lançado, em Junho, em Santo Antão, pelo Governo de Cabo Verde.

AC