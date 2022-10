Novo single de Dino D’Santiago: “Lá fora” é uma homenagem aos camponeses de Santiago

7/10/2022 17:57 - Modificado em 7/10/2022 17:57

A música “Lá Fora” do artista luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago que conta com a participação de Djodje foi lançada esta sexta-feira, 07, no Youtube.

Até ao momento o vídeo está com quase 3.200 visualizações.

Na sua página oficial do facebook, o artista explica que “ LÁ FORA’ é uma expressão utilizada pelo povo Badiu, da ilha de Santiago, para definir as pessoas que são do interior da ilha, mais concretamente os que habitam nas zonas mais rurais”.

“Diz-se também que esses camponeses costumam ser mais puros, pois as suas tradições e velhos hábitos são centenários. O movimento da Terra, que gira à volta do sol, continua a ser o relógio que guia as dinâmicas do dia a dia. A canção ‘LÁ FORA’ fala precisamente sobre esses hábitos antigos”, acrescentou.

Dino d’Santiago disse discordar quando disse que “Badiu” é um povo bruto, rude, de uma fala agressiva.

Por esta e por outras revelou que esta música é uma homenagem a todos aqueles que “ben la di Fora”.

De referir que no fim de semana passado, este artista de ascendência cabo-verdiana levou dois grandes prémios da música.

Um primeiro, na XI edição dos CVMA no passado sábado na cidade da Praia, com a melhor música tradicional, e em Portugal foi galardoado com o prémio de melhor intérprete na gala dos Globos de Ouro.

AC