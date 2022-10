Inter-Ilhas Futsal Cup arranca este sábado na cidade da Praia com a participação de todas as ilhas

O Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia, é palco da 1ª edição do Inter-Ilhas Futsal Cup. Este evento desportivo que arranca este sábado, 8, prolonga-se até ao dia 15 do corrente mês e vai contar com a participação de seleções de todas as ilhas.

Esta competição que é organizada pelo movimento “Juntos pela Oficialização do Futsal em Cabo Verde” será realizada com o formato que vai ser de três grupos constituídos por três equipas, apuradas para as meias-finais o vencedor de cada grupo e o melhor segundo classificado.

Durante a semana do inter-Ilhas acontece futsal week com a realização de um workshop sobre a modalidade e a sua maior e melhor projeção no panorama internacional.

Criado a 16 de Julho de 2021, o movimento “Juntos pela oficialização do futsal em Cabo Verde” pretende sensibilizar os jovens para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.

Recorda-se que este torneio a ser realizado pelo Movimento Juntos pela Oficialização do Futsal conta com o forte engajamento do Instituto do Desporto e da Juventude.

AC