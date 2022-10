São Vicente: Maior parte dos candidatos a emprego em Portugal e Espanha não preenchem os requisitos exigidos – presidente da OMCV

6/10/2022 12:28 - Modificado em 6/10/2022 12:29

Os candidatos a empregos em Portugal e Espanha inscritos na delegação da Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV, em São Vicente estão longe de preencher os requisitos exigidos e são mais de metade. A informação foi avançada pela presidente da organização na ilha, Fátima Balbina.

As inscrições fecharam no passado dia 26 de setembro, no entanto, ainda continua a entrar muitas candidaturas de todas as ilhas do país. A presidente já sabe que mais de metade não preencherão os requisitos, detalhou em declarações a radio publica.

Conforme esta responsável, foram pedidos a cada interessado um certificado de formação profissional, uma declaração ou uma carta comprovativa de que tem experiência na área que está a candidatar-se.

Neste momento, indicou, os técnicos estão a fazer a triagem de separar todo o pessoal que a priori tem essas condições para depois iniciar o outro processo que será de solicitação do documentos, e fazer as entrevistas.

“É um processo moroso que leva muito tempo. Nós iremos depois fazer a triagem, enviar os currículos de acordo com a suas preferências vão escolher as pessoas que realmente querem”, explicou.

A fase seguinte, a ultima do processo, é dos contratos e solicitação dos vistos e viagens. Nesse trabalho desafiante, admite Fátima Balbina, a organização conta com a colaboração de profissionais qualificados.

Com isso, a OMCV está a contar “com apoio de um técnico que foi recrutado para o efeito, um técnico de comunicação, de informática para poder dar vasão a seleção e trabalhar a parte da estatística e a seleção e temos também uma advogada, e uma psicóloga.

Por estes dias, a sede da OMCV em São Vicente tem sido procurado por varias pessoas para entrega de documentos, com as filas enormes.

NN/RCV