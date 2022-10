Centro Cultural do Mindelo recebe mesa redonda para debater trabalho e ambiente através da alimentação adequada

O Centro Cultural do Mindelo acolhe nesta sexta-feira, 07, a mesa redonda “Olhares sobre o Trabalho e o Ambiente sob uma perspectiva de Direito à Alimentação”, que pretende explorar as interligações entre essas áreas.

O evento resulta de uma parceria entre o projecto Aliança de Direitos Humanos à alimentação Adequada (DHAA), implementado pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN) e o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI), e o festival internacional de cinema Oiá.

O objectivo é, segundo os organizadores, fazer a apresentação das três curtas-metragens financiadas no âmbito do Concurso Nacional de Ideias para a produção de curtas-metragens – Bodji, “enfatizando o papel fundamental que as ferramentas audiovisuais podem ter na sensibilização e promoção dos direitos humanos”.

Por outro lado, conforme a mesma fonte, pretende explorar as interligações entre os direitos humanos ao trabalho e ambiente e o direito humano à alimentação adequada.

O projecto “Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais” é financiado pela União Europeia e implementado pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN), pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e ainda pelo Secretariado Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN).

Conta ainda com a parceria das câmaras municipais das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE), a Inspeção Geral do Trabalho (IGT), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a Pro-Empresa e as delegações do Ministério de Agricultura e Ambiente.

Inforpress