OE prevê investir cada vez mais nos jovens: reforço de investimentos em formações, estágios, projetos e desporto

5/10/2022 16:06 - Modificado em 5/10/2022 16:06

O governo de Cabo Verde prevê em 2023, através do Orçamento de Estado (OE), apostar mais na juventude através de investimentos em formações, desporto, empreendedorismo, projetos, entre outros incentivos. Em comunicado ao país, o primeiro Ministro garantiu que este é um orçamento “verdadeiramente virado para as pessoas e com rosto humano”.

Segundo Ulisses Correia e Silva, o OE prevê será reforçar investimentos na formação profissional e reconversão profissional, em estágios profissionais e em Empreendedorismo Jovem.

“Está demonstrado que investimos em peixeiros, lavadores, mas também em técnicos superiores para sua reconversão profissional com um leque muito alargado de ofertas de formação profissional e de Empreendedorismo”, avançou.

Para além disso apontou incentivos às entidades empregadores que contratem jovens, incentivos fiscais e financeiros aos Startups, particularmente aos startups jovens.

o OE Prevê fomento do micro empreendedorismo e micro finanças, investimento na formação profissional de jovens em serviço militar, com o BAD o governo desenvolverá um modelo de banco de investimento para jovens empreendedores, aumentando assim a capacidade de financiamento dos seus projetos.

Relativamente ao desporto este terá um “forte investimento”, com o montante de 600 mil contos direcionado a investimentos em Infraestruturas desportivas será implementado em todo o país.

“Este é orçamento estado que investe muito forte no desporto e investir no desporto é investir também na juventude. as taxas sobre o álcool e tabaco vão registar um ligeiro aumento as receitas desse aumento serão aplicadas em investimentos em desporto e em saúde. São 160 mil contos”, destacou.

A isenção de direitos aduaneiros e do IVA na construção de infraestruturas desportivas da iniciativa das federacoes, das associações desportivas, dos clubes desportivos e das Câmaras Municipais, tambem estão previstos no orçamento e tambem o desporto escolar vai ser relançado.

AC – Estagiária