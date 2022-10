OE 2023: Mais 9 Centros de saúde estão previstos para serem construídos em Cabo Verde já no próximo ano

5/10/2022 15:58 - Modificado em 5/10/2022 16:00

O primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou em comunicado ao país, que mais 9 Centros de saúde estão previstos para serem construídos em Cabo Verde já no próximo ano, conforme Orçamento de Estado para 2023.

A saúde e a segurança sanitária constituem também um dos principais eixos prioritários do orçamento 2023, de acordo com Ulisses Correia e Silva.

Os nove centros de saúde serão construídos em Monte Sossego em São Vicente, da Ribeira grande de Santiago, Achada Monte em São Miguel, Ribeira das Patas em Porto Novo, São Salvador do Mundo e Brava.

o OE prevê a ampliação do Centro de Saúde da Boavista, para além de um centro que será construído em Palmeira no Sal, e 6 ambulâncias serão adquiridas para o serviço de emergência médica no país.

O OE 2023 Prevê a construção da maternidade e pediatria no Hospital Batista de Sousa em São Vicente, a construção de uma Unidade cuidados intensivos nesse mesmo hospital e instalação de um centro de simulação médica e um Centro técnico de manutenção de Equipamentos médicos na Cidade da Praia.

“O projeto hospital de Cabo Verde na Cidade da Praia que estará em processo de montagem financeira este é um compromisso para ser executado. São investimentos que melhoram a qualidade de Serviço de Saúde às pessoas”, acrescentou.

Na Ilha da Brava, destacou, será instalado um destacamento da Guarda Costeira com o navio para garantir a evacuações médicas, apoiar a proteção civil e garantir a segurança marítima entre as ilhas do fogo e da Brava.

AC – Estagiária