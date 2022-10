Dez ‘startups’ vão representar Cabo Verde na Web Summit 2022

4/10/2022 23:11 - Modificado em 4/10/2022 23:11

Dez ‘startups’ vão representar Cabo Verde na Web Summit 2022, considerada uma das maiores feiras de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que acontece de 01 a 04 de Novembro, em Lisboa.

A Agritech Lda – com o projecto Agritech, o Banco do Tempo Lda – com o Banco do Tempo, Syntaxy Lda – com o Afrikan coders, Touris Travel Talks Lda – com o TourisTravelTalks, DevGo Lda – com o Projecto EZ2ID: Easy To Identify, CaboVerdeTour Lda com o CaboVerdeTour, J5 Developer CV – com o projecto Emigrante CV, VALE CV Lda – com o VALE, Cartec, Lda – com o Panha Bentu e a Pratex Lda – com o projecto Pratex, são as soluções inovadoras, lideradas por jovens cabo-verdianos seleccionadas.

O processo da selecção aconteceu no âmbito da sexta edição do programa GoGblobal, operacionalizado pelo Cabo Verde Digital, um programa do Governo gerido pela Pró-Empresa e Direcção Geral das Telecomunicações e da Economia Digital (DGTED).

Omesmo tem como missão o desenvolvimento e a promoção de um ambiente propício para a inovação tecnológica em Cabo Verde, através de capacitação, desenvolvimento, e promoção do tecido empresarial nacional, em matéria de inovação tecnológica.

Em comunicado de imprensa, a Cabo Verde Digital explicou que após o processo de avaliação e selecção, que levou em consideração critérios como o alinhamento estratégico, o grau de inovação, o potencial de escala e o preparo para receber investimentos, foram escolhidas as dez ‘startups’ de cinco ilhas: Santiago, São Vicente, Sal, Fogo e Maio.

Durante o período de inscrições (18 de Agosto a 11 de Setembro), 30 ‘startups’ com soluções tecnológicas direccionadas para 12 áreas de impacto como Fintech, Ambiente e Energias, Segurança, Saúde e Desporto, Transporte, Turismo e Experiências, Agricultura, Cultura e Indústrias Criativas, Educação, Comércio e outros, submeteram as suas candidaturas.

Esta é a terceira vez que Cabo Verde vai estar como um stand a representar o país na Web Summit, onde pretende promover o ecossistema de inovação cabo-verdiano a nível internacional, através dos projectos das ‘startups’ seleccionadas, bem como dos parceiros do programa GoGlobal.

As duas últimas edições, 2019 e 2020, beneficiaram mais de duas dezenas de inovadores que puderam integrar uma delegação cabo-verdiana, chefiada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Inforpress