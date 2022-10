Abertura do ano político do MpD marcada para 15 de Outubro

A abertura do ano político do Movimento para a Democracia (MpD, poder) está marcada para o dia 15 de Outubro, no largo do Memorial Amílcar Cabral, na Cidade da Praia.

A informação foi avançada pela porta-voz da reunião da Direcção Nacional, Mircea Delgado, perspectivando mais um ano “desafiante”, tendo em conta as crises que vem assolando o País e o mundo. Nós temos vários desafios que teremos que enfrentar de peito aberto. O País e o mundo vivem uma tripla crise. A covid-19 parece que foi coisa do passado, mas não. Temos outros problemas derivados da conjuntura internacional e da guerra na Ucrânia. Portanto, são vários desafios que temos que enfrentar com paciência, com tranquilidade e com confiança”, disse.

Será também o ano da Convenção do partido que sustenta o Governo, com vista a eleição da liderança. Instada a comentar sobre as possíveis concorrências que o actual presidente, Ulisses Correia e Silva, poderá enfrentar na eleição para a liderança MpD, com a anunciada intenção do deputado Orlando Dias de concorrer ao cargo de líder do partido, Mircea Delgado adiantou que com essas disputas está-se a cumprir o espírito do MpD, enquanto um partido aberto.

“MpD é um partido aberto e quem quiser se candidatar pode fazê-lo. Está no nosso estatuto. Portanto, aparecendo outras candidaturas são bem-vindas. Faz parte da democracia e toda a gente encara isso com maior naturalidade. Esperamos que naturalmente surjam as candidaturas para que naturalmente também as pessoas possam votar e escolher quem querem esteja à frente do partido”, disse.

“Não há guerras, não há dramas. É normal e até salutar em democracia”, acrescentou, adiantando que este assunto terá também sido analisado.

Na reunião de domingo também os membros elegeram o deputado Luís Carlos Silva para o cargo novo secretário-geral do partido, analisaram a situação económica, social e política do País e foi apresentado o website do MpD.

Inforpress