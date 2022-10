Campeões da Taça de Culturismo e Fitness 2022 pedem apoio para poder participar em competições internacionais

3/10/2022 23:09 - Modificado em 3/10/2022 23:10

Na sua página oficial do Facebook, a Federação Cabo-verdiana de Halterofilismos, FECAH divulgou a ordem de seleção dos atletas de Culturismo e Fitness que irão representar Cabo Verde nas competições internacionais da IFBB 2022 após o apuramento na 3ª Edição da Taça Cabo Verde Culturismo & Fitness 2022 realizado na Cidade do Mindelo – Ilha de São Vicente no dia 24 de Setembro do corrente ano.

Contudo avançou que cabe a FECAH decide e indica o número de atletas que irão compor cada seleção de acordo com a disponibilidade financeira.

Neste sentido, o Campeão Nacional Men’s Physique, Álvaro Andrade lançou uma campanha de arrecadação de fundos para participar no campeonato Africano de fisiculturismo, que acontecerá de 13 a 15 de Outubro, na Argélia.

Álvaro Andrade de São Vicente, tem agora o desafio de levar a nossa bandeira e representar o nosso país na prova africana.“Inicia-se então a minha jornada como atleta internacional, na qual darei o meu melhor novamente, para honrar as cores da nossa bandeira e exaltar toda a nossa nação”, realçou o campeão.

O atleta já tem garantido o apoio da Federação Cabo-verdiana de Culturismo e Halterofilismos para o visto e o bilhete de passagem. Agora, procura conseguir os apoios necessários para fazer a sua preparação física.

Para que isso seja possível, avançou que vai precisar de ajuda financeira para poder suportar todos os encargos e custos que essa viagem acarreta, deslocação, estadia, alimentação entre outras, e caso queiram e possam contribuir de alguma forma, em nome particular ou empresarial, deixarei meus dados bancários lembrando que toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda e necessária.

Do outro lado do país, em Santiago, a situação é idêntica para o Campeão Nacional Men’s Classic Physique, Valdir Gomes, da 3ª Edição da Taça de Cabo Verde de Culturismo e Fitness 2022, que também pede apoio para participar nas competições internacionais da IFBB 2022, representando Cabo Verde.

Natural de Santiago, Valdir Gomes, lançou a petição nas redes sociais avançando estar numa campanha de arrecadamento de fundos para participar nas competições internacionais que acontecerá em breve.

Uma causa, que diz muito importante para si, “porque irá ajudar nos custos que irei ter ao longo da trajectória”, relembrando que o seu objectivo é levar a bandeira nacional e ainda levar “o nosso potencial pelo mundo fora e trazer uma boa qualificação”, salientou o fisiculturista.

Ordem de seleção dos atletas divulgados pela FECAH

1º Valdir Gomes – Campeão Nacional Men’s Classic Physique 2022

2º Admilson Gomes – Campeão Nacional Bodybuilding 2022

3º Álvaro Andrade – Campeão Nacional Men’s Physique 2022

4ª Elisângela Fortes – Campeã Nacional Women’s Wellness 2022

5ª Dóris Correia – Campeã Nacional Women’s Bikini Fitness 2022