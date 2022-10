Exercício de emergência marítima 2022 para maior segurança nos mares

10/10/2022 23:46 - Modificado em 10/10/2022 23:51

Exercício de emergência marítima 2022 para maior segurança nos mares Nesta terça-feira, 11 de Outubro, na sala de conferências da Câmara do Comercio do Barlavento, em São Vicente, a sessão de abertura do EMEX 22 – Exercício de Emergência Marítima 2022, organizado pelo IPIAAM em parceria com a Enapor, Enacol e a Vivo Energy.

O exercício tem como objetivo proporcionar oportunidades de treino de atuação coordenada e comando e controlo em caso de ocorrências marítimas que exijam o empenhamento de vários intervenientes, com competências específicas e/ou partilhadas.

Igualmente, com o EMEX22 pretende-se identificar as fragilidades na atuação conjunta dos vários intervenientes no domínio da segurança marítima operacional e propor medidas com vista a criar/melhorar procedimentos de atuação coordenada das instituições com competências na matéria.

EMEX 22 decorre entre os dias 11 e 12 de Outubro em duas fases, sendo a primeira análise do quadro legal existente no setor marítimo (11 de Outubro) e o exercício tabletop (12 de Outubro) – Cenário: navio tanque à deriva na Baía do Porto Grande com possibilidade de encalhe e derrame de combustível.