Andebol: Cabo Verde marca presença no Challenge Trophy na Guiné Conacri

3/10/2022 15:54 - Modificado em 3/10/2022 15:54

A Confederação Africana de Andebol (CAF) reagendou para finais do corrente mês a realização do “Challenge Trophy” na Guiné Conacri, tendo Cabo Verde assegurado a sua participação com as selecções masculinas de sub-20 e sub-18.

Para esta prova, a ser disputada de 24 a 30 deste mês em Conacri, a Federação Cabo-verdiana de Andebol já escolheu o treinador Ima Graça para assumir o comando técnico da selecção de sub-20 masculina, e Jury Nobre para a selecção masculina de sub-18.

Ima Graça alcançou a proeza de construir uma equipa, o Star Star, em Achada de Santo António que logo na primeira competição sagrou-se campeão regional de Andebol sénior masculina de Santiago Sul e campeão de Cabo Verde da presente temporada, título conquistado sexta-feira, última, na final ante a Académica da Boa Vista.