Feira Expomar 2022: Angélica Fortes faz balanço positivo desta edição e sublinhou uma grande adesão de visitantes

2/10/2022 22:36 - Modificado em 2/10/2022 22:36



A IX edição da Feira das Actividades Ligadas ao Mar (Expomar), conforme a administradora-delegada da Feira Internacional de Cabo Verde, Angélica Fortes, foi “extremamente positivo” e satisfatório quanto a grande adesão de visitantes, durantes os dias da feira que terminou ontem, sábado, no Mindelo.



Em jeito de balanço à imprensa, Angélica Fortes destacou a participação dos expositores, na sua grande maioria pequenos empreendedores, lembrando que o objectivo que norteia este evento é a promoção de negócios.



Para além da “grande adesão de visitantes”, esta responsável avançou que houve contactos importantes e concretização de negócios.



Esta edição contou com a presença de empreendedores de São Vicente e de outras ilhas, mas também de outros países, um grupo de empresas vindas da Espanha que está ligada ao sector marítimo.



As novidades também não pararam. “Tivemos a presença de empresas que nunca antes participaram e também algumas associações do sector, nomeadamente das peixeiras de São Vicente, a quem foi dada a oportunidade de gerir a praça alimentar”, disse.



Angélica Fortes adiantou que em 2023, a feira deve também ser realizada no mesmo espaço, nos armazéns da Enapor, onde agora se pode fazer a adaptação .



Segundo a mesma, o espaço é o “melhor lugar” em São Vicente para receber a atividade, depois das instalações da FIC, na zona da Laginha, terem sido demolidas para dar lugar à construção de um hotel.



A próxima edição da FIC, prevista para o mês de Novembro, assegurou Angélica Fortes, vai acontecer também nos armazéns da Enapor.



A IX edição da Feira Expomar contou com a presença de 46 expositores de Cabo Verde, Espanha, Portugal e Estados Unidos, distribuídos por 46 stands.