CVMA 2022: Edwin Vibez vence na categoria Revelação

2/10/2022 09:21 - Modificado em 2/10/2022 09:46

Com 23 anos, o jovem artista Edwin Vibez, de São Vicente, levou este sábado a estatueta de artista Revelação da décima primeira edição da Cabo Verde Music Awards (CVMA), sobressaindo-se entre os outros nomeados, Ary Kueka e Mureno. Emocionado o jovem artista agradeceu todos aqueles que o têm apoiado nesta caminhada, principalmente à família e amigos próximos.

Dono dos singles, Txa Contcé, Mindelo – sab ca doe, Stocc, Penso em Ti, Okey, entre outros, foi um dos grandes premiado na premiação, melhores de Cabo Verde, tem ainda no seu currículo participação no palco do Festival Baía das Gatas num projecto da CMSV, que visa dar voz no festival as novas gerações.

Artista revelação dos CVMA. mostrou-se feliz, e satisfeito com a consagração, já que o seu lema é “continuar a trabalhar com seriedade , humildade e … txa contece”.

Em 2021, este jovem artista, que também é compositor, lançou o single “Txa Contce”, que foi uma das faixas do jovem artista mindelense mais ouvida no seu canal de Youtube, que já conta com mais 200 mil visualizações

“Mindelo – Sab ca doe”, lançado em novembro de 2021 contou com a participação especial de Ceuzany Pires e produção musical de Nana Almeida, conseguindo assim captar a alma de Mindelo em uma batida que sabe à Mindelo. Um álbum que surpreendeu pela harmonia do tradicional e o moderno . O casamento entre o afrobeat e a cumbia resultou em pleno

O cantor e compositor Edwin Vibez, sobre os temas que têm habituado aos seus fãs, diz que sempre tenta colocar a sua “força e alma” em todos os seus projetos, procurando sempre alcançar novas sonoridades entre o R’n’B, o Trap e o Pop, com um estilo único e nunca esquecendo as suas raízes crioulas.

Edwin Vibez, também já teve o seu nome destacado na imprensa portuguesa, tendo já participado em vários programas de televisão , como o Bem-Vindos (RTP África) e Aqui Portugal (RTP).

