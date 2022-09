Paulo Veiga é o novo líder do Grupo Parlamentar do MPD

29/09/2022 23:16 - Modificado em 29/09/2022 23:16

Paulo Veiga é o nome escolhido para substituir João Gomes na liderança do Grupo Parlamentar do Movimento para Democracia, MpD.

O deputado Paulo Veiga, que, em Novembro do ano passado, pediu demissão do cargo de ministro do Mar, foi o nome consensualizado para assumir a liderança do MpD nas eleições marcadas para hoje, 29 deste mês.

Esse parlamentar, vai substituir João Gomes que, em menos de dois anos como líder da bancada do MpD.

Em declarações à Inforpress, Paulo Veiga disse que, se for eleito líder da bancada parlamentar do MpD primará pelo diálogo não só no seio do grupo, como também com os parlamentares da oposição, particularmente sobre assuntos que exigem dois terços.

O deputado Paulo Veiga foi o único candidato à liderança do grupo parlamentar (GP) do MpD, partido que suporta o Governo na Assembleia Nacional.Para a procura de consensos, indicou Paulo Veiga, “haverá total abertura” do seu grupo parlamentar.

O novo timoneiro da bancada do MpD foi eleito esta quinta-feira, durante as jornadas para preparar o novo ano parlamentar.

O parlamento é constituído por 72 deputados. Na atual legislatura a Assembleia Nacional é composta por 72 deputados, sendo 38 do MpD, 30 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição) e quatro da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID-oposição).