São Vicente: Escola Secundária José Augusto Pinto vai representar Cabo Verde nos jogos Africanos Escolares de Futebol

29/09/2022 23:08 - Modificado em 29/09/2022 23:09

Disputado no sistema de todos contra todos a escola José Augusto Pinto foi a grande vencedora, em masculino e feminino, da fase de qualificação dos Jogos Africanos Escolares de Futebol, realizados entre os dias 27 a 29 deste mês, no centro de Estágio do Mindelo.

Em segundo lugar no masculino ficou o Liceu Ludgero Lima e em feminino a escola Salesiana de Artes e Ofícios. A Taça Fair Play foi para a Escola Técnica do Mindelo em masculino e Ludgero Lima em feminino.

O Campeonato Africano de Futebol sub-15 Inter-Liceus, masculino e feminino, organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), em parceria com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e a Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), com o intuito de promover o futebol nas escolas.

Um projeto pioneiro para Cabo Verde e, cujo vencedor espera representar o país da melhor forma.

Américo Medina, professor de educação física da ESJAP, espera representar Cabo Verde “no modelo fair play”, isso, porque defende que por serem novos neste tipo de competição, querem representar o país no mais alto nível.

“São Vicente vai representar o país inteiro, por isso a importância de uma boa prestação”, destacou Medina que realçou a importância bom haver competições escolares e também são um incentivo para a vida acadêmica.

Por seumlado, o delegado de Educação da Ilha, presente no local destacou a importância da realização destes jogos, alegando que o inicio do ano lectivo com estes jogos, enche toda a comunidade educativa de satisfação e alegria e mostra a vontade de conduzir a juventude a um corpo são para que tenha uma mente boa para a questão dos números e letras.

“É com muita satisfação que acolhemos o campeonato aqui em São Vicente e é com muita responsabilidade que vamos seguir este campeonato Africano”, realçou Jorge da Luz.

O responsável educativo da ilha, avançou ainda que a delegação está a trabalhar para o arranque dos jogos escolares de São Vicente, que acredita “será algo de muito importante para a comunidade educativa da ilha”. A previsão é já no segundo trimestre deste ano lectivo.

EC