São Vicente recebe grande Conferência envolvendo que marca os 30 Anos da Constituição da República de Cabo Verde

28/09/2022 23:02 - Modificado em 28/09/2022 23:02

A Assembleia Nacional realiza, em São Vicente, nesta sexta-feira, 30 de Setembro, no Centro Cultural do Mindelo, “uma grande Conferência” envolvendo preferencialmente a classe jurídica, académica e estudantil, e ainda toda a sociedade interessada pelos assuntos da Constituição.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à nossa redacção, esta é uma oportunidade para se exaltar a nossa Lei Fundamental e reconhecer o papel que tem tido no desenvolvimento do nosso País, a um tempo que se lhe avalia o desempenho e a adaptação às profundas mudanças ocorridas nestas últimas três décadas.

Terá como temática “A Constituição e os Direitos, em Tempos de Crise”, e analisará a resiliência da atual CRCV, face às múltiplas crises que vivenciamos neste período, especialmente as últimas que nos afetam na atualidade; como ela conseguiu resistir defendendo os direitos, as liberdades e a dignidade humanas, entre nós.

Desenvolverá dois temas (Linhas Gerais para um Código de Emergência Sanitária:Desafios Jusconstitucionais; A Constituição da República de 1992 e o Combate à Crise Pandémica de Covid 19 – Enfoque no Exercício dos Direitos Humanos em Cabo Verde), em dois painéis independentes e sequenciados, contando com dois conferencistas e duas moderadoras, todos personalidades suficientemente reconhecidos pelos trabalhos e desempenhos já demonstrados.

Assim, no âmbito desta Conferência, o Presidente da Assembleia Nacional irá efetuar, nesta quinta-feira, 29 de Setembro, uma visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal de São Vicente.