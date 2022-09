Depois de São Vicente – Empresa procura recrutar motoristas de autocarro para Trabalhar em Portugal na cidade da Praia

Depois da ilha de São Vicente, onde a Carris Metropolitana, operadora de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa, a contratar 60 motoristas em Cabo Verde, agora é a vez da AVF – Auto Viação Feirense vai recrutar motoristas de Autocarro, na cidade da Praia, para trabalhar em Portugal.

Fundada em 1936 por um grupo de empresários que se dedicavam ao transporte de passageiros, a empresa está a procura de quem tenha interesse em preencher as vagas a se inscreverem, no dia 04 de Outubro de 2022, no Salão do hotel VIP Praia (Avenida Jorge Barbosa – Quebra Canela).

Os requisitos são, Carta de condução categoria D, Carteira de Aptidão Profissional (CAP) e passaporte.

Aos interessados, a empresa pede o favor comparecer ao local e horário anunciado com toda a sua documentação e comprovativo dos requisitos.

