Inter-Ilhas Futsal Cup: de São Vicente sem acesso ao Polidesportivo Oeiras de treinar no polidesportivo de Oeiras por falta de lâmpadas

28/09/2022 22:51 - Modificado em 28/09/2022 22:51

O representante do Núcleo de Oficialização do Futsal em São Vicente avançou que a seleção masculina de futsal foi impedida de treinar no polidesportivo Oeiras, para a competir no Inter-Ilhas Futsal Cup que vai decorrer de 8 a 15 de Outubro, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

Conforme Edy Cruz precisavam somente de dez dias para prepararem-se para esta competição.“Futsal não treina no polidesportivo, por causa das lâmpadas”, foi esta a resposta que Edy Cruz disse ter recebido da responsável do polidesportivo Oeiras, localizado em Monte Sossego, perante a solicitação da Liga Futsal São Vicente, para treinos da seleção sanvicentina para o Inter-Ilhas Futsal Cup que se avizinha.

Eddy Cruz que também é membro da Liga Futsal de São Vicente, mostra-se agastado e dizem-se cansados dessa “desculpa esfarrapada, que já temos vindo a digerir há algum tempo”.

Este responsável disse estar ciente de que é preciso corrigir a posição das lâmpadas no polidesportivo, e que há até projeto para tal, mas o mesmo acredita em outros motivos que levou à recusa.“O real problema, é que além do Polidesportivo já não estar com todas as condições, também é insuficiente, para a demanda, dos desportos lá praticados…”, disse.

Segundo este representante, o que queriam era somente fazer uma semana de treinos pontuais para preparar uma representação da ilha, num momento em que praticamente todas as modalidades estão paradas.Edy Cruz disse não estar convencido de que em futsal, a bola seja um perigo para as lâmpadas mais do que qualquer outra modalidade lá praticada, “sabendo que se joga, muito mais no chão”.

“Não é um ataque a ninguém, é apenas um desabafo, e uma chamada de atenção. Precisamos nos unir, lutar por mais e melhores condições”, ressaltou.

O mesmo é da opinião que São Vicente já deveria ter, pelo menos, 3 pavilhões para cobrir as demandas.Tentamos ouvir a responsável do Polidesportivo Oeiras para mais esclarecimentos, mas tal não foi possível.

AC – Estagiária