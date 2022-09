Furacão Ian obriga parques Disney a fechar pela primeira vez em 5 anos

28/09/2022 12:47 - Modificado em 28/09/2022 12:47

Esta é a primeira vez que o parque temático mais visitado do mundo fecha por motivos meteorológicos, desde 2017.

Ofuracão Ian já está a caminho do estado norte-americano da Florida, após passar por Cuba, onde deixou 11,2 milhões de habitantes sem eletricidade na noite de terça-feira. Em jeito de antecipação, os parques Disney decidiram encerrar até ao fim desta semana.

Localizados na icónica cidade de Orlando, no centro da Florida, os parques informaram no seu website que terão de fechar nestes dias para garantir a segurança dos empregados e dos visitantes.

Esta é a primeira vez que o parque temático mais visitado do mundo fecha por motivos meteorológicos, desde 2017, com a tempestade Irma.

Entretanto, o governador da Florida, Ron DeSantis, já declarou estado de emergência em todos os 67 condados do estado norte-americano antes da chegada da tempestade que, segundo as previsões citadas pelo jornal New York Post, pode vir a atingir a Florida, esta quarta-feira, com ventos de 225 km por hora, segundo as autoridades.

Além do encerramento de infraestruturas como a Disney, também cerca de 2,5 milhões de moradores foram aconselhados a evacuar.