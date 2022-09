Qualificação CAN: Seleção Nacional Sub-17 parte para a Mauritânia

28/09/2022 12:32 - Modificado em 28/09/2022 12:35

A seleção nacional de Sub-17 parte esta quarta-feira para Mauritânia, onde irá disputar a qualificação ao Campeonato Africano das Nações (CAN). De acordo com o sorteio, Cabo Verde está no grupo B e irá defrontar o Senegal e Mali.

A turma nacional joga a fase de grupos nos dias 1 e 3 frente ao Senegal e Mali, respectivamente. O grupo A é composto por Mauritânia, Serra Leoa e Libéria.

As meias-finais da qualificação será no dia 7 e a final no dia 9.A comitiva é chefiada pelo Secretário-geral, Dan Graça.

Os jogos são todos disputados no estádio Cheikha Boidya, em Nouakchott, na Mauritânia.

Nesta semana realizou-se um jogo treino dos Sub-17, perante uma selecção Sub-20 da capital, com o Sub-17 a vencer por 3-2.

Os 23 convocados:

Guarda-redes: Mário Jorge dos Santos Correia “Muralha”, Cantareira; Kielson Sá Nogueira (EPIF) e Christian Fonseca “Kiki”, (MiniFute, Sal).

Defesa: Simão Brito “Valarenga (Nor), Kilyan Correia (Geneve, Suíça), Hélio Semedo (Escola Cento e Tal, Santa Cruz), Chukwuemeka Godfrey Obiekwe “Mek” (Inter Zona, Sal), Edilson Garcia “Edy” (Escola Vitoria, Maio), Josimar Lopes “Josi” (MiniFute, Sal), Eduelvino Djata “Djumbamba” (Sporting, Boa Vista) e Wilson Cruz (Wiche, Batuque, São Vicente).

Médios: Edilson Amado “Ady”, EFSOD (Santiago), Renato Tavares (EFIZ, Sal), Randy Morais (Batuque, São Vicente), Edney Elias “Nato” (Batuque, São Vicente), Edney Andrade “Nenei” (Real Sociedade, São Vicente), Bruno Cardoso (EPIF, Santiago), Onos Diop (G.D. Gaviões de Hortelã, Sal), Keyan Varela (Geneve, Suíça), Marcelo Gomes (Escola Inter Zona, Sal) e Paulo Cardoso “Canal” (EPIF, Santiago).

Avançados: João Baptista de Pina Moreira “Beu” (Sporting, Boa Vista), Adilson Fragoso “Júlio” (Prédio, Santiago).

