São Vicente: Trinta dos condutores que vão trabalhar para a Carris Metropolitana em Portugal são da Transcor

27/09/2022 23:14 - Modificado em 27/09/2022 23:19

A escassez de profissionais em Portugal levou a Alsa Todi, empresa que assegura os transportes públicos rodoviários ao serviço Carris Metropolitana de Lisboa, a contratar 61 motoristas em São Vicente, e cerca de metade deste número estavam ao serviço da empresa de transporte público de passageiros, a Transcor. Algo que poderá justificar os atrasos nas linhas de transporte público por estes dias.

A informação foi avançada por uma fonte da empresa, mas que ainda não foi confirmada pelo Conselho de Administração. Todavia, a empresa ainda não se pronunciou sobre isso, estando o NN a espera de uma reacção da direcção, após um contacto esta semana.

Este não é o caso isolado de empresas portuguesas, com o intuito de recrutar mão-de-obra em Cabo Verde, têm-se deslocado ao país para promover os empregos disponíveis ou contactado instituições de formação profissional, no entanto, existem as empresas que preferem cortar esta intermediação e ir directamente a fonte, a procura da mão-de-obra por si.

É o caso do Grupo Casais, empresa internacional de construção civil sediada em Braga, Portugal, que veio à cidade da Praia encontrar-se com cerca 40 profissionais, indicando que a empresa procura mão-de-obra qualificada no país.

“Procuramos a mão-de-obra especializada desde carpinteiros de cofragem, pedreiros, ladrilhadores, canalizadores, electricistas, chefes de equipas ou seja toda a mão-de-obra qualificada que cada vez mais temos em falta em Portugal e pelas experiências anteriores que já tivemos tem havido uma excelente adaptação do pessoal de Cabo Verde em Portugal”, disse Ricardo Varela, técnico de recursos humanos do Grupo Casais à RFI.

