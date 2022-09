Emprofac confirma ruptura de estoque insulina rápida no mercado nacional: processo de reposição será feita a partir de amanhã

27/09/2022 13:05 - Modificado em 27/09/2022 13:05

A Emprofac deverá repor nas farmácias cabo-verdianas a partir de amanhã, quarta-feira, a insulina rápida, um medicamento que é administrado para evitar a descompensação dos diabéticos em caso de crise.

A informação é confirmada pela Administradora de compras da empresa nacional de produtos farmacêuticos, Sara Pereira, que afirma que o medicamento entrou em rutura no mercado internacional no último ano e que a empresa tem estado a racionalizar a sua distribuição no mercado nacional.

“é uma situação que está a decorrer há quase um ano e é uma ruptura a nível internacional. A Emprofac tem reunido todos os esforços e durante o ano conseguimos pequenas quantidades”, avançou esta responsável em declarações à rádio pública.

Sara Pereira afirmou que a empresa tem um estoque de reserva para situações emergenciais que não está comercializado e garantiu que neste momento o fornecedor já conseguiu adquirir uma quantidade é empresa.

A mesma afirmou que entre esta quarta-feira e quinta-feira, a insulina rápida vai estar disponível nas farmácias nacionais.

A Administradora de compras de Emprofac garantiu que o medicamento está em processo de desalfandegamento, apesar de não ser a totalidade de encomenda solicitada, dará para atender as demandas do país por um “bom período” e que as outras entradas vão sendo monitorizadas para evitar situação de rutura total.

Esta responsável explicou que a nível do mercado global é um problema de matéria-prima e que o próprio laboratório tem estado a disponibilizar em traje. Neste momento, a mesma disse que não tem uma previsão para o abastecimento normal.

A insulina rápida é um medicamento essencial para os diabéticos. Por fazer parte da lista nacional de medicamentos, só a Emprofac pode importar a insulina rapidamente.

NN/RCV