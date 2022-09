Andebol: Atlético e ASA Stars estão nas meias-finais do Campeonato Nacional

27/09/2022 12:59 - Modificado em 27/09/2022 12:59

As equipas seniores masculinas do Atlético, de São Vicente, e ASA Stars, de Santiago Sul, garantiram esta segunda-feira, 27, a passagem para as meias-finais do campeonato nacional, que decorre no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia.



A formação sanvicentina, que havia vencido o Farense (24-23) no jogo inaugural desta feita em jogo da segunda jornada, venceu os Super Estrelas, de Santo Antão, por 29-19 e garantiu a primeira posição do grupo C.



Já a formação do ASA Stars teve que “sofrer” para vencer a aguerrida formação da Académica do Sal, por 31-29, para garantir o primeiro lugar do grupo B e o consequente apuramento para as semifinalistas.



Para o grupo A, a Académica da Boa Vista aplicou um contundente 54-24 ao Kapa Kobra, do Fogo, e disputa o primeiro lugar com a Graciosa, de Tarrafal, que venceu os boavistenses na ronda inaugural.



O campeonato prossegue hoje, a partir das 17:00, com os jogos da terceira jornada, com os seguintes confrontos: Graciosa – Kapa Kobra (grupo A), São João Baptista – Académica do Sal (grupo B) e Farense – Super Estrelas (Grupo C).



O sorteio colocou os campeões nacionais do Atlético e o campeão regional de São Vicente, Farense, no mesmo grupo C, constituído ainda pela formação de Super Estrelas de Santo Antão.



Já o Grupo A integra as equipas da Académica da Boa Vista, Graciosa do Tarrafal (Santiago Norte) e Kapa Kobra, da ilha do Fogo, enquanto o Grupo B é formado pelo ASA Star da Praia, João Baptista de São Nicolau e a Académica do Sal.



De acordo com a calendarização apuram-se para as meias-finais os três primeiros classificados de cada grupo, mais o melhor segundo, de entre os grupos.



O campeonato nacional de andebol sénior masculino, referente à época 2021-22, acontece de 25 a 30 deste mês, no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia.



Inforpress