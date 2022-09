São Vicente: Utentes insatisfeitos com a demora dos autocarros

26/09/2022 23:15 - Modificado em 26/09/2022 23:16

Os utentes dos transportes colectivos urbanos de passageiros em São Vicente consideram elevado o tempo de espera da passagem dos. Segundo os entrevistados a espera é de 20 minutos. Daí a insatisfação para quem tem que trabalhar em dois períodos.

ma ronda pelas várias paragens da cidade do Mindelo, o Notícias do Norte conversou com os utentes sobre esta demora. Edmilson Gomes calculou quase 1 hora de espera em duas paragens. “Quando fui buscar as crianças à escola esperei por quase 30 minutos na paragem de Craquinha. E aqui em Ponte de Água estou também a quase 30 minutos a espera”, disse este jovem que lamentou a situação com as crianças a queixarem fome e com vontade de chegar a casa.

Uma situação que considerou “muito desconfortável”, principalmente com este calor e com as moscas a perturbar.Já Jandir Souza, que é dificiente físico, contabilizou 20 minutos de espera. “Estes atrasos acabam por causar muitos constrangimentos, principalmente no momento de iniciar trabalho, hora de almoçar e também na hora das aulas”, opinou.

Em baixo do sol abrasador estava Wendy Almeida que acabou de sair do trabalho e com um ar desanimado disse passar por esta situação todos os dias. “Eu só quero chegar a casa, descansar e comer porque tenho que regressar daqui a pouco e mais uma vez esperar quase 30 minutos pela chegada do autocarro ”, avançou.

A mãe Laura Nascimento estava há 15 minutos com o bébe ao colo e decidiu não esperar mais. Apanhou um táxi, que mesmo sendo mais caro, mas acabou por ser uma alternativa boa.

Danisia Santos afirmou que os atrasos são todos os dias e que a parte mais difícil é quando é momento de regressar a casa na hora do almoço e de seguida retornar. “Quase que não há descanso porque temos sempre que estar na paragem minutos antes do arranque do período. Moro em Chã de Marinha e é muito caminho”, lamentou.

Por outro lado, Janine Santos sugeriu mais um autocarro na linha 3 e disse.

“Acho que tem tido uma falta de coordenação de horários dos autocarros. Pelo que eu sei os autocarros deveriam passar de 10 em 10 minutos. A noite já é mais relaxada e consigo controlar os horários, de dia torna-se insuportável”, indicou.

É neste sentido que os utentes pedem que a circulação sejam feitas de forma mais organizada e que o tempo médio de espera dos autocarros seja do conhecimento de todos como forma a respeitar o tempo de todos.

A maioria dos utentes dizem desconhecer os motivos dos constantes atrasos.

Entramos em contacto com a Transcor (Transporte Público de São Vicente) para os devidos esclarecimentos e este prometeu-nos declarações nos próximos dias.

AC – Estagiária