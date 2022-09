TACV Cabo Verde Airlines aluga Airbus A320 a Empresa de Malta

26/09/2022 22:58 - Modificado em 26/09/2022 22:58

A Airhub Airlines, empresa especializada no fretamento de aeronaves para terceiros (operações ACMI e de fretamento para transporte de passageiros e de carga), com sede na ilha de Malta, anunciou na sexta-feira, dia 23 de Setembro, a assinatura de um contrato com a TACV – Cabo Verde Airlines para posicionamento de um Airbus A320 na República de Cabo Verde.

Não foi revelado o tempo de contrato, nem os montantes envolvidos na operação. A aeronave que será deslocada para serviço na companhia de bandeira de Cabo Verde é o A320 registo 9H-GTS (MSN 4384), um avião com 12 anos de serviço, que fez a sua entrada em Agosto de 2010 na companhia indiana Indigo.

Está desde há um ano na ilha de Malta ao serviço da Airhub Airlines. “A nossa parceria com a Cabo Verde Airlines cimenta ainda mais o posicionamento da Airhub Airlines como o fornecedor de serviços ACMI de eleição para transportadoras em todo o mundo”, disse HarisColoman, presidente executivo da Airhub Airlines, citado no comunicado de imprensa da empresa maltesa.

“O arrendamento da Cabo Verde Airlines é uma declaração definitiva do sucesso contínuo da Airhub Airlines na sua credibilidade e satisfação do cliente nos serviços da ACMI durante todo o ano”, conclui a nota de imprensa.

Até esta segunda-feira, dia 26 de Setembro, não foi conhecido qualquer anúncio ou reação da TACV – Cabo Verde Airlines.

O A320-200 da Airhub Airlines voará comercialmente na rede da Cabo Verde Airlines com voos regulares a partir do arquipélago da África Ocidental para aeroportos em países europeus, nomeadamente para Portugal.