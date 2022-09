Ilha do Maio acolhe acto central do Dia Mundial do Turismo este ano sob o lema “Repensando o Turismo”

26/09/2022 16:15 - Modificado em 26/09/2022 16:15

A ilha do Maio acolhe esta terça-feira, 27, o acto central do Dia Mundial do Turismo sob o lema “Repensando o Turismo” com a realização de várias actividades, visando repensar uma nova forma de fazer e tratar o turismo.

Destaca ainda a nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso que o objectivo é colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar e reunir todos, desde governos, empresas e comunidades locais, em torno de uma visão compartilhada para um sector mais sustentável, inclusivo e resiliente.

A proposta deste ano, de acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), é para celebrar o Dia Mundial do Turismo reiterando o turismo sustentável como pilar crucial do desenvolvimento dos povos e das nações.

A efeméride mundial já vai na sua 42ª edição, tendo a OMT seleccionado, desta vez, a Cidade de Bali, Indonésia, para a celebração central, um destino na vanguarda da reinvenção do turismo como pilar do desenvolvimento sustentável, com o objectivo de colocar as pessoas no centro das principais discussões, ou seja: “Para onde vai o turismo? Onde queremos ir? E como chegamos lá?”,

Ainda segundo o documento, em Cabo Verde, o Governo, juntamente com os parceiros do desenvolvimento, os operadores turísticos, os profissionais e todos os ‘stakeholders’ do sector do turismo, está focado e determinado na construção de um produto turístico resiliente, em todas as ilhas e municípios do país, através da requalificação e uma maior diversificação e desconcentração da oferta turística.

O Programa do Governo para o Turismo, pelo POT 2022 – 2026 (Programa Operacional do Turismo) com base num modelo de crescimento de turismo está ancorado na sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, culturais, patrimoniais e humanos do país.

Nesse sentido, com o objectivo de responder aos desafios e às recomendações lançadas pela OMT, o Ministério do Turismo e Transportes, através do Instituto do Turismo de Cabo Verde, elegeu a ilha do Maio como palco central para as actividades comemorativas do Dia Mundial do Turismo 2022, em parceria com a câmara municipal da ilha.

O evento, que será realizado na cidade do Porto Inglês, entre 23 a 27 de Setembro de 2022, vai contar com uma importante delegação do Ministério do Turismo e Transportes, chefiada pelo ministro Carlos Santos e incluirá um vasto programa de visitas e debates multi-sectoriais à volta do tema “Repensar o turismo como elemento chave da recuperação”, servindo como pano de fundo para a discussão à volta do tema “O Turismo que Queremos”.

As celebrações do Dia Mundial do Turismo acontecem todos os anos desde 1880. O dia 27 de Setembro, foi instituído pela Organização Mundial do Turismo por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as directivas que são consideradas como mais marcantes para o turismo internacional.

Neste sentido, são chamados os mais diversos intervenientes e instituições do sector público e privado a celebrar e a interagir de forma que ninguém seja deixado para trás, sobretudo numa altura em que o mundo começa a repensar o turismo olhando novamente para o futuro do sector pós pandemia da covid 19 e no contexto das mudanças climáticas e da guerra na Ucrânia.