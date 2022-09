Santo Antão: Reitor da UTA em encontros com parceiros e potenciais alunos sobre a abertura do pólo na ilha

O reitor da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) é esperado terça-feira, 27, em Santo Antão, para, durante dois dias, promover encontros com parceiros e potenciais alunos sobre a abertura, a partir de Outubro, do pólo nesta ilha.

Uma nota da UTA explica que João do Monte Duarte tem em agenda três encontros, sendo um em cada município, destinados a prestar esclarecimentos sobre os cursos e as candidaturas, e promover as medidas de incentivo aos potenciais estudantes.

A visita, segundo a mesma fonte, enquadra-se “no processo de atracção de candidaturas dos estudantes aos cursos de Zootécnica e Agronomia que vão ser, a partir de Outubro, ministrados pelos Instituo das Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão.

Além disso, o reitor da UTA vai ser recebido pelos presidentes das câmaras municipais de Santo Antão para o ponto de situação sobre o arranque dos cursos, cuja candidatura decorre até ao dia 07 de Outubro.

O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que deve abrir as portas a partir de Outubro, diz estar à procura de “docentes com qualificações académicas e experiência profissional relevantes nas áreas” que vão ser ministradas neste primeiro ano de funcionamento.

A Agência Reguladora do Ensino Superior Agência (ARES), através dos despachos emitidos a 08 de Setembro, reconhece que estão reunidas as condições para a acreditação, registo e funcionamento dos ciclos de estudos de Licenciatura em Engenharia Zootécnica e Engenharia Agronómica no pólo da UTA em Santo Antão.

Inforpress