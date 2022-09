“Calhau precisa de outro olhar das autoridades” – Moradores

25/09/2022 23:59 - Modificado em 26/09/2022 00:34

A ppulação de Calhau, continua a reclamar da falta de iluminação pública. Reclamam do Chafariz que dizem ser antigo e com vários problemas, que deixa apreensiva a população que não pode pagar por um carro de água, e que depende do local para se abastecer e apontam o dedo a Câmara Municipal de São Vicente e a Electra.

Conforme relatado pelos moradores locais, há iluminação pública é um “desastre”. Dizem que a energia fornecida à localidade, ela chega no seu destino. Todavia, em péssimas condições. “É notória a falta de iluminação pública. Há vários anos que convivemos com este problema aqui”, conta Pedro Moura, que reside no local e assegura que conviveu sempre com o problema, não obstante, as reclamações dos moradores

Pedro Moura reconhece haver um investimento para que a localidade pudesse ter energia elétrica, mas este não funciona como deve ser. “É um problema crónico. Porque o investimento foi feito, mas está inoperacional”, explica este morador que acrescenta ainda que se têm luz um dia na rua, no outro já não têm.

“Chamamos a Electra, mandam um carro, resolvem o problema e dois dias depois, temos o mesmo problema. E estamoa acostumados a ficar vários dias sem iluminação pública”, denuncia.

Neste sentido, defende que a Electra deveria fazer uma análise ao número de carros que vai ao calhau ver se é rentável, porque sem para a população, assegura que não é viável e não funciona.”De noite, que precisamos de luz, é quase impossível ver o trânsito e pessoas na via, contribuindo para o risco de acidentes, bem como para a insegurança que paira sobre os moradores.

“Incomoda-nos porque uma boa iluminação pública dá uma certa segurança e estabilidade à noite para as pessoas. Mas aqui no Calhau o cidadão é tratado como alguém de terceira”.

E questionam onde estão os seus direitos, como o empresário Nelson Atanásio, que subscreve a estas reivindicações e afirma que tem razões de ser. “Pagamos uma taxa de iluminação pública. E, além disso, a zona do Calhau assume uma certa importância com muita gente que faz do local de residência”.

Por isso, quando diz isso, mostra que a população tem crescido de dia para dia e que a zona, nos últimos anos, tem recebido vários investimentos. Com efeito defendem ser preciso outra vista para esta vila. “Quer em urbanização, como de construção de infraestruturas”.

Aágua no Calhau é do pior. Não há um plano e uma rede digna de água no Calhau. As pessoas vivem de um chafariz antigo, cheio de rachaduras e se acontecer algo com o reabastecimento de água, as coisas podem complicar para esta localidade e para os moradores que não tem condições de pagar, quase 8 mil escudos para um autotanque.

A localidade é uma vila com uma estrada principal bem traçada, mas que carece de outros. “Não estamos bem”, salientou Pedro Moura, que diz que o problema, a nível e iluminação pública não são as infraestruturas, já que estas existem, mas sim a incapacidade de resolver o problema.“

Existe sim uma falta de capacidade técnica para solucionar um problema que há anos se arrasta e não se soluciona. Existe uma ligação à zona, mas ela não funciona”.

Segundo o morador “iluminação é algo básico hoje em dia que garante a segurança e melhores condições de vida para a população e nota-se que o poder executivo não está a atender essas localidades e tantas outras ao redor da cidade”, afirma.

“Já falámos bastante e estamos cansados. A única coisa que tenho a dizer é que tem que se resolver este assunto porque não sabemos o que fazer”.