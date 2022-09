Ginastas brilharam no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica e arrecadaram duas medalhas de bronze para Cabo Verde

25/09/2022 17:40 - Modificado em 25/09/2022 17:40

A equipa de Par Misto Júnior composto pelos ginastas David Spencer e Stephanie da Cruz conquistou 3ª lugar na 16ª edição do Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica, no Cairo, Egipto, que decorreu no dias 23 e 24 de Setembro. Feito que lhes garantiu medalha de bronze em representação de Cabo Verde.

Conforme a Federação Caboverdiana de Ginastica, a Medalha de Bronze foi também para o escalão Júnior Individual Masculino, David Spencer.

No individual feminino, Stephanie Da Cruz conseguiu um total de 12.550 pontos e no individual Masculino David Spencer arrecadou o total de 11.500.

Em par Misto, David Spencer e Stephanie Da Cruz ficaram com o total de 11.000 pontos.

A FCG destacou a “excelente exibição” no segundo e último dia da prova dos ginastas. “Foi uma competição muito intensa, com participações muito fortes por parte das representantes dos 8 países africanos da disciplina de Aeróbica”, sublinhou.

Estiveram presentes no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica ginastas em representação de Argélia, Benin, Camarões, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Marrocos, Serra Leoa e Egipto.

Cabo Verde voltou a participar no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica depois de ter conquistado a medalha de prata na 14ª edição desta prova realizada em 2018 em Brazzaville, Congo, onde Thairine Fortes, na época com 15 anos, arrecadou a medalha de prata.

AC