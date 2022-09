São Vicente: Biosfera I recolhe mais de 2392 garrafas de plástico na praia do Calhau

25/09/2022 17:40 - Modificado em 25/09/2022 17:40

A Associação Biosfera I conseguiu recolher no sábado, 24, um total de 2392 garrafas de plástico, atraves de uma campanha de limpeza realizada na praia de Calhau, com apoio de 27 voluntários.

De acordo com informação da Biosfera, foram recolhidos mais de 340kg de lixo de uma pequena porção da praia no Calhau, entre os quais 2392 garrafas de plástico, com o apoio de 27 “incríveis voluntários” e em menos de duas horas.

Apesar de todos os esforços, apontou que não conseguiram limpar tudo. “Infelizmente, outras tantas ainda ficaram para trás, pelo que prometemos voltar”, avançou.

Relativamente a origem, a agremiação avançou que o lixo encontrado naquela praia é “bastante diferente” daquele que se costumam limpar nas habituais campanhas. “Na verdade, todo o lixo que podem ver nas fotos tem origem terrestre e foi parar à praia empurrado pela água das fortes chuvas que se fizeram sentir nas últimas semanas”, explicou.

Com isso, voltou a enfatizar a importância de se “reduzir a utilização de plástico nas nossas casas e promovermos um correto descarte de resíduos”.