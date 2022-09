Portugal vem a Cabo Verde em Outubro em busca de trabalhadores

23/09/2022 18:30 - Modificado em 23/09/2022 18:30

As empresas que desejem participar nesta “Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde-Portugal 2022” promovida pelos Institutos de Emprego e Formação Profissional de ambos os países, poderão inscrever-se até 30 de setembro.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Portugal e o seu congénere de Cabo Verde vão promover, nos dias 20 e 22 do próximo mês de outubro, em Cabo Verde, a Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde-Portugal 2022.

O evento visa, segundo uma nota inscrita no Portal Business do Turismo de Portugal, “promover o contacto entre empregadores e potenciais candidatos em Cabo Verde, através dos canais formais de ajustamento entre oferta e procura de emprego, assegurados pelos serviços públicos de emprego de ambos os países”. Esta iniciativa de mobilidade abrange todos os sectores da atividade económica mas dada a carência de trabalhadores na área do turismo é natural que muitas empresas turísticas venham a inscrever-se na mesma.

A iniciativa enquadra-se na cooperação entre os dois países em matérias de emprego e de formação profissional e no quadro do acordo de mobilidade existente entre Portugal e os países da CPLP.

Em Cabo Verde, serão promovidos dois eventos, em formato de feira de emprego, um no dia 20 de outubro, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, o outro no dia 22 de outubro na Cidade do Mindelo, Ilha de S. Vicente.

​De acordo com as entidades promotoras da iniciativa, “podem participar nesta iniciativa as entidades empregadoras, com ou sem fins lucrativos, de qualquer setor de atividade económica, que se inscrevam no evento e apresentem ofertas de emprego para validação prévia do IEFP e verificação do cumprimento de outros critérios legais”.

As inscrições estão abertas até 30 de setembro, no portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional​

turisver.pt