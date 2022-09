Futebol: Dois luso-cabo-verdianos integram melhor onze da história do Vitória de Guimarães

23/09/2022 17:38 - Modificado em 23/09/2022 17:48



Os luso-cabo-verdianos Neno, já falecido, e Ricardo Pereira integram o melhor onze da história

do Vitória de Guimarães, elaborada pelos adeptos, no âmbito das comemorações do clube.

Neno, que foi internacional por Cabo Verde e Portugal, defendeu as cores do Vitória por oito

temporadas, com passagem pelo Benfica, onde se sagrou campeão de Portugal por três vezes.

Já Ricardo Pereira, do Leicester da Inglaterra, teve passagem pelas formações do Benfica e

Sporting e esteve cinco temporadas nos vimaranenses, antes se transferir para o Futebol Clube

do Porto.

Da lista destacam ainda a inclusão de Victor Paneira e Pedro Barbosa, jogadores que atingiram

o auge das suas carreiras no Benfica e Sporting respectivamente e Rafinha, actualmente no

Barcelona.

O Vitória de Guimarães foi fundado no dia 22 de Setembro de 1922.

Onze do centenário do Vitória de Guimarães:

Guarda-redes: Neno, Defesas: Ricardo Pereira, Tapsoba, Geromel e Dimas. Médios: N´Dinga,

Pedro Barbosa, Pedro Mendes e Pedro Barbosa. Avançados: Rafinha e Paulino Cascavel. Treinador: Rui Vitória

Inforpress