São Vicente: CNAD abre inscrições para a 7.ª edição da URDI

23/09/2022 17:38 - Modificado em 23/09/2022 17:38

As inscrições para a 7ª edição da URDI – Feira do Artesanato e do ‘Design’ de Cabo Verde, iniciam no próximo dia 28 de setembro, quarta-feira, e decorrem até o dia 28 de outubro.

A informação é avançada pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, com sede em Mindelo, São Vicente. “A maior festa do artesanato e design de Cabo Verde está de volta”, escreveu o CNAD.

De 30 de novembro a 4 de dezembro, a “TRADIÇÃO ORAL – Cultura Imaterial”, inunda a cidade do Mindelo para a 7ª edição da URDI. Aos Artesãos, anfitriões desta festa, o CNAD – Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design informa que as inscrições para a Feira URDI22, iniciam ja na próxima quarta-feira, 28 de setembro, ou seja, um mês para os artesãos se inscreverem. Este ano, lembrou o CNAD, a Feira na Praça Nova, decorre sob o selo de qualidade e certificação, pelo que apenas os artesãos que tenham o Reconhecimento Profissional concluído podem participar e aos que tenham o processo incompleto, ainda vão a tempo de regularizar. Este ano, segundo a mesma fonte, é celebrada a 6ª edição do concurso de design, promovido no âmbito do Salão_Created in Cabo Verde.