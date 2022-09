Previsão de chuva nos próximos dois dias no norte do país

22/09/2022 23:49 - Modificado em 22/09/2022 23:52

Meteorologia acaba de atualizar o boletim diário, informando que o estado do tempo estará na sexta-feira e sábado, dias 23 e 24, “condicionado” pela passagem de uma depressão tropical, entre a Costa Ocidental Africana e as Ilhas de Barlavento Oriental, Sal e Boa Vista.

Durante a sua deslocação em direção Norte, poderá provocar a ocorrência de precipitação e trovoadas dispersas em todo o Arquipélago, intensificação do vento e agravamento do estado do mar na região de Barlavento, com maior incidência a Leste-Nordeste do Arquipélago.