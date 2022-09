Cabo Verde com um novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas

Cabo Verde registou hoje apenas um caso positivo de covid-19, num total de 63 amostras analisadas, isto depois de dois dias sem notificar infecções, estando neste momento o país com 11 casos activos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta tarde, o novo caso foi registado na ilha de Santiago, no concelho de Santa Catarina, resultando numa taxa de positividade de 1,6%. Resumindo, do total de 63 amostras recebidos, somam-se 1 caso novo positivo e 2 recuperados (Ribeira Brava de São Nicolau 2 ).

O país passa a contabilizar 6 casos ativos, 61.886 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62357 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de Covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos (centros de dia, lar de idosos ou outra) e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de Covid-19.

EC