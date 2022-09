Morna Jazz World Music Festival 2022 regressa dois anos depois em homenagem a Ribeira Bote, parceiros e patrocinadores

22/09/2022 23:33 - Modificado em 22/09/2022 23:33

O Morna Jazz World Music Festival 2022 vai voltar a acontecer, já amanhã, sexta-feira, dia 23 de Setembro, pelas 18horas, na Zona Libertada, Ribeira Bote, frente a Praça Padre Filipe (Escola Nova) em homenagem a zona de Ribeira Bote, parceiros e patrocinadores.

De recordar que o evento não aconteceu nos dois últimos anos, devido a pandemia da Covid-19. A informação é avançada na página oficial do Facebook da Associação.

De recordar que em 2019, ano da última edição do festival de música que acontece em Ribeira Bote, a Câmara Municipal de São Vicente e a organização assinaram um protocolo, no âmbito do qual ficou garantido o suporte da Câmara Municipal de São Vicente na logística das festividades do programa “Setembro – Mês da Ribeira Bote”.

Segundo o presidente da associação Morna Jazz World Music Festival, Manuel Cabral, a assinatura do protocolo foi o culminar de um percurso de sete anos de parceria com a CMSV.

Manu Cabral assegurou ainda que a Morna Jazz tem como intenção fazer de São Vicente uma indústria da cultura, através das potencialidades da ilha e da “modéstia contribuição” da associação para o seu desenvolvimento.

Do programa de actuações contam com a presença da banda Música na Calçada, Gai e Banda, Contratempo e banda, Tiago Silva e banda, Vamar Martins e banda, Carmen Silva e Kira, My roots, Djonny do Cavaco e banda, Tó Reaven e banda, Mindelo Broad Band e Dj Badiss.

A organização Morna Jazz World Music Festival é um projeto sem fins lucrativos que realiza junto da comunidade de Ribeira Bote eventos socioculturais e recreativos para a busca de excelência desta comunidade, além de atuar na interação das diversas camadas sociais da localidade.

EC